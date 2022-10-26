



США ввели санкции против израильтянина

США ввели санкции против израильского бизнесмена Илана Шора.

Его подозревают в сотрудничестве с Россией для влияния на выборы в Молдове.

По данным Госдепа, Шор работал с коррумпированными олигархами и базирующимися в Москве структурами для создания политических волнений в Молдове и стремился подорвать заявку страны на получение статуса кандидата в члены ЕС.

В минфине США отметили, что Шор работал с РФ над созданием альянса в преддверии выборов 2021 года, а затем координировал свои действия с Москвой.

35-летний гражданин Израиля был осужден за кражу миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. Спустя год его избрали мэром города Оргеев.

В 2017-м он был приговорен к 7,5 годам тюрьмы за отмывание денег, мошенничество и злоупотребление доверием. В 2019 году на парламентских выборах в Молдове он победил.