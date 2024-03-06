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США ввели новый пакет антироссийских санкций: кто в списке
06.03.2024 05:36 Алина Груднева

США ввели новый пакет антироссийских санкций: кто в списке

Государственный департамент США утвердил новый пакет антироссийских санкций.

Публикация документа в Федеральном реестре США запланирована на 6 марта.
 
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Новые санкции введены в отношении ЧВК "Вагнер", гражданина КНДР, Воздушно-космических сил РФ, россиянина Павла Шевелина и питерской компании "Элтехнорд".
 
По данным Вашингтона, все, кто попал в список, нарушили национальное законодательство о нераспространении оружия массового поражения, в том числе "ядерки". Уточняется, что санкции вступили в силу 27 февраля.
 

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