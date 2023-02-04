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США введут санкции против китайских компаний продавших Ирану технологии слежения
04.02.2023 20:00 Евгения Маркова

США введут санкции против китайских компаний продавших Ирану технологии слежения

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний за продажу технологий слежения Корпусу стражей исламской революции в Иране, сообщило издание Wall Street Journal.

По данным издания, американцы ведут расширенные обсуждения по этому вопросу и в основном сосредоточены на компании Tiandy Technologies Co из города Тяньцзинь в Китае, которая производит электронное оборудование и уже продала свою продукцию Тегерану.
 

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