



США введут санкции против китайских компаний продавших Ирану технологии слежения

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против китайских компаний за продажу технологий слежения Корпусу стражей исламской революции в Иране, сообщило издание Wall Street Journal.



По данным издания, американцы ведут расширенные обсуждения по этому вопросу и в основном сосредоточены на компании Tiandy Technologies Co из города Тяньцзинь в Китае, которая производит электронное оборудование и уже продала свою продукцию Тегерану.

