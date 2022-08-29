



США "встревожены" беспорядками в Багдаде

В США отреагировали на беспорядки в столице Ирака, Багдаде, где сотни сторонников шиитского священнослужителя Муктады ас-Садры штурмовали дворец правительства. Беспорядки начались, когда ас-Садра заявил, что уходит из политики.



В США заявили, что происходящее в Ираке вызывает тревогу и призвали стороны к спокойствию.



"Сегодняшние сообщения о волнениях по всему Ираку вызывают тревогу. Иракским учреждениям не разрешают функционировать. Это, в свою очередь, увеличивает риск насилия. Безопасность, стабильность и суверенитет не должны подвергаться риску… Мы призываем участников сохранять спокойствие, воздерживаться от этого насилия и искать мирные пути возмещения ущерба", - заявил Джон Кирби.



Представитель США также опроверг информацию об эвакуации американского посольства.