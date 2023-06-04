



США: В начальных школах Юты запретили Библию “за пошлость и насилие”

Школьный округ в американском штате Юта изъял Библию из программы начальных классов за то, что она содержит “пошлость и насилие”. Об этом пишет BBC.



Такую жалобу подали родители учеников после того, как республиканское правительство Юты в 2022 году приняло закон о запрете “порнографических или непристойных” книг в школах. Штат удовлетворил требование родителей, но комитет суда не уточнил, какие именно отрывки Библии короля Иакова содержат “пошлость или насилие”.



Библия короля Иакова – английский перевод Библии, осуществленный под руководством короля Иакова I. Это одна из самых распространенных версий Библии. Она признана классическим религиозным и литературным произведением.



Один из родителей, подавший жалобу, сказал, что Библия “не имеет серьезной ценности для несовершеннолетних”, а законодатель Юты назвал ее “сложным чтением” для детей младшего школьного возраста.



Суд определил, что содержание Библии хоть и не нарушает закон 2022 года, но содержит “вульгарность или насилие, неприемлемые для учащихся младших классов”. Поэтому книга останется только в местных средних школах, впрочем, оттуда ее уже тоже просили удалить.



Юта также стала первой среди американских штатов, запретивших детям пользоваться соцсетями ночью. Парламентарии считают, что законы об ограничении использования детьми соцсетей позволят оградить их от интернет-зависимости.