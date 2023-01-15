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США: в кампусе крупного университета нашли человеческий скелет
15.01.2023 00:21 Ольга Белозерова

США: в кампусе крупного университета нашли человеческий скелет

В неиспользуемом здании кампуса Калифорнийского университета в Беркли был обнаружен человеческий скелет.

Неясно, сколько лет останки находились в закрытом здании в кампусе Кларка Керра, который представляет собой жилой комплекс и место для проведения мероприятий, сообщает ABC News.

В заявлении полиции говорится, что в кампусе Беркли нет невыясненных случаев пропажи без вести. Здание, о котором идет речь, "не было заселено много лет". 

Отмечается, что коронер округа должен установить причину смерти. 

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