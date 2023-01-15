



США: в кампусе крупного университета нашли человеческий скелет

В неиспользуемом здании кампуса Калифорнийского университета в Беркли был обнаружен человеческий скелет.



Неясно, сколько лет останки находились в закрытом здании в кампусе Кларка Керра, который представляет собой жилой комплекс и место для проведения мероприятий, сообщает ABC News.



В заявлении полиции говорится, что в кампусе Беркли нет невыясненных случаев пропажи без вести. Здание, о котором идет речь, "не было заселено много лет".



Отмечается, что коронер округа должен установить причину смерти.