



США ускорят размещение в Европе ядерных бомб B61-12

США решили ускорить размещение в Европе модернизированных ядерных бомб B61-12.

Об этом сообщает Politico.

Их доставят на базы НАТО в декабре. Изначально планировалось это сделать весной 2023 года.

Такие меры будут приняты на фоне роста напряженности в связи с угрозами России применить ядерное оружие в Украине и растущей обеспокоенности тем, что Запад необходимо расширить, чтобы удержать Москву от пересечения красной линии.

"Хотя мы не собираемся обсуждать детали нашего ядерного арсенала, модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет. Мы планируем безопасно и ответственно заменить старое оружие на модернизированное B61-12", - прокомментировал генерал Патрик Райдер.