



США тайно усилили безопасность госучреждений после убийства Сулеймани

США тайно усилили безопасность в тысячах федеральных зданий по всей стране через несколько часов после убийства командующего отрядом "Аль-Кудс" Касема Сулеймани в 2020 году в Багдаде.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По словам нынешних и бывших официальных лиц, операция под кодовым названием Resilience (Устойчивость) была начата из-за опасений, что Иран будет использовать "Хизбаллу" для нападения на США в качестве мести.

Помимо обеспечения безопасности федеральных зданий США подготовились к кибератакам и приказали береговой охране и пограничной службе усилить уровень безопасность и контроля.

Иран обещал, что продолжит мстить, если бывший президент Дональд Трамп не предстанет перед судом за приказ о ликвидации Сулеймани.