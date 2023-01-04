



США: таблетки для аборта разрешили продавать в аптеках

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило сертифицированным аптекам отпускать мифепристон для прерывания беременности людям, у которых есть рецепт.



Раньше эти таблетки мог заказывать, назначать и выдавать только сертифицированный поставщик медицинских услуг. Во время пандемии Covid-19 FDA разрешило отправлять таблетки по почте и заявило, что больше не будет применять правило, требующее, чтобы люди получали первое из двух лекарств лично в клинике или больнице.



По данным Danco Laboratories, которая продает лекарства под торговой маркой Mifeprex, со вторника требование личного присутствия было окончательно отменено. Аптеки, получившие соответствующую сертификацию, могут отпускать лекарства непосредственно тому, у кого есть рецепт от врача. Обновленная информация была размещена во вторник на сайте FDA .



"В то время, когда люди по всей стране изо всех сил пытаются получить услуги по прерыванию беременности, это изменение имеет решающее значение для расширения доступа к услугам медикаментозного аборта и предоставит поставщикам медицинских услуг дополнительный метод предоставления своим пациентам безопасного и эффективного варианта прерывания беременности", — говорится в заявлении Данко.



По данным Института Гуттмахера, исследовательской группы, поддерживающей право на аборт, медикаментозный аборт используется более чем в половине случаев прерывани беременности в США, что опережает хирургические процедуры с 2020 года.



Решение FDA было принято через несколько дней после того, как в новом юридическом заключении Министерства юстиции было объявлено, что федеральный закон разрешает почтовой службе США доставлять лекарства для аборта — шаг, который, по мнению администрации Байдена, может помочь защитить доступ к абортам в штатах, которые ввели запреты после решения Верховного суда. отменить дело Роу против Уэйда.



В заключении Управления юрисконсульта от 23 декабря 2022 г. говорится, что Закон Комстока 1873 г. "не запрещает отправку по почте определенных лекарств, которые можно использовать для проведения абортов, если у отправителя нет намерения, что получатель лекарств будет использовать их незаконно".



После решения Верховного суда генеральный прокурор Меррик Гарланд выступил с заявлением, пообещав работать с FDA и другими федеральными агентствами для защиты доступа к лекарствам для прерывания беременности, которые некоторые штаты стремились запретить.