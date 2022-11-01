



США снова не видят доказательств того, что Россия получила ракеты из Ирана

Официальный Вашингтон по-прежнему обеспокоен в связи с возможностью поставок иранских ракет в Россию для поддержки войны кремлевского режима против Украины, однако в США сейчас не могут подтвердить передачу этих ракет россиянам. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



«Мы по-прежнему обеспокоены потенциальным обеспечением России иранскими ракетами класса «земля-земля». Сейчас мы не видели подтверждений этому, но нас это волнует», - заметил представитель Белого дома.



По его словам, становится очевидным, что режим в Тегеране втянут в войну на стороне России против Украины.



«Иран продолжает поддерживать Россию, а также ее усилия в убийстве украинцев. По крайней мере, мы говорили о том, что они поставляют беспилотники», - отметил Кирби.



Кроме того, по его словам, иранские инструкторы и технический персонал были развернуты в Крыму, чтобы помогать россиянам в применении БПЛА с целью нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины.