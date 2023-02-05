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США сбили воздушный шар-шпион КНР над океаном
05.02.2023 07:24 Алина Груднева

США сбили воздушный шар-шпион КНР над океаном

США сбили воздушный шар-шпион над океаном, принадлежащий Китаю.

Это произошло возле побережья Каролины, когда тот пересек важные военные объекты в Северной Америке.

Береговая охрана попыталась собрать как можно больше обломков шара, прежде чем его остатки затонули. На время проведения операции Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство над побережьем Каролины, включая аэропорты в Чарльстоне и Миртл-Бич, Южная Каролина, и Уилмингтоне, Северная Каролина. 

Позже Министерство иностранных дел Китая раскритиковало США за сбитие воздушного шара, настояв на том, что тот предназначался для гражданских целей. Уточняется, что дирижабль предназначался для метеорологических исследований и прибыл в воздушное пространство США "совершенно случайно".
 

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