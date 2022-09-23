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США разрешили технологическим фирмам расширить доступ в интернет в Иране
23.09.2022 23:17 Алина Груднева

США разрешили технологическим фирмам расширить доступ в интернет в Иране

Министерство финансов США позволило американским технологическим компаниям расширять свой бизнес в Иране.

 
Соответствующее заявление было сделано на фоне массовых акций протеста в связи со смертью женщины после задержания полицией нравов.
 
Казначейство дало соответствующее разрешение на расширение доступа к Интернету для иранского народа во время, несмотря на санкции в отношении страны.
 
Правительство Ирана ранее заблокировало доступ для выхода в Интернет, поскольку не справляется с массовыми протестами.
 
Министерство финансов заявило, что выдало обновленную лицензию технологическим фирмам, которая позволит им предлагать иранцам расширенный доступ к соцсетям и платформам для совместной работы, а также к видеоконференциям и облачным сервисам.

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