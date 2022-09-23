



США разрешили технологическим фирмам расширить доступ в интернет в Иране

Министерство финансов США позволило американским технологическим компаниям расширять свой бизнес в Иране.

Соответствующее заявление было сделано на фоне массовых акций протеста в связи со смертью женщины после задержания полицией нравов.

Казначейство дало соответствующее разрешение на расширение доступа к Интернету для иранского народа во время, несмотря на санкции в отношении страны.

Правительство Ирана ранее заблокировало доступ для выхода в Интернет, поскольку не справляется с массовыми протестами.

Министерство финансов заявило, что выдало обновленную лицензию технологическим фирмам, которая позволит им предлагать иранцам расширенный доступ к соцсетям и платформам для совместной работы, а также к видеоконференциям и облачным сервисам.