



США рассматривают полный запрет на импорт российского алюминия

Администрация президента Байдена изучает возможность полностью запретить импорт российского алюминия, долгое время защищенного от санкций из-за его важности во множестве производств – от автомобилей и небоскребов до iPhone. Нынешняя же готовность США отказаться от российских поставок этого важного металла является ответом на военную эскалацию России в Украине, пишет Bloomberg.



Белый дом рассматривает три варианта: прямой запрет, повышение тарифов до такого "карательного" уровня, чтобы они стали эквивалентом запрета или санкции против производителя "Русал".



Такой шаг имел бы широкомасштабные последствия для мирового рынка алюминия, потенциально заставив потребителей в США и других странах наспех искать металл на замену. Только появились лишь новости о возможном запрете, как мировые цены на алюминий мгновенно подскочили.



Россия является вторым в мире производителем алюминия после Китая, который имеет решающее значение для большинства отраслей тяжелой промышленности. Только в США российские поставки традиционно составляют около 10% общего объема импорта алюминия. В августе 2022 года, как свидетельствуют открытые данные, Россия была третьим по величине экспортером в Соединенные Штаты.



Администрация Байдена в начале войны сдержала санкции против российского алюминия, но поскольку война длится уже восьмой месяц, остается меньше продуктов, которые союзники США и Украины могут запретить в ответ на эскалацию со стороны России.