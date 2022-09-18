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США призывают Азербайджан соблюдать режим прекращения огня с Арменией
18.09.2022 23:31 Ольга Белозерова

США призывают Азербайджан соблюдать режим прекращения огня с Арменией

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева придерживаться соглашения о прекращении огня, согласованного с Арменией.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Jerusalem Post.

"Он (Блинкен - прим. ред.) призвал президента Алиева соблюдать режим прекращения огня, вывести вооруженные силы и работать над решением всех нерешенных вопросов между Арменией и Азербайджаном путем мирных переговоров", - заявил Прайс.

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