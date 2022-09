США призвали Иран прекратить преследования женщин

В США отреагировали на сообщения о смерти 22-летней иранки Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией нравов.



В частности, США призвали Иран прекратить "систематическое преследование женщин".



"Махса Амини должна была быть сегодня жива. Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают. Мы призываем правительство Ирана остановить систематическое преследование женщин и разрешить мирные протесты", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.





Mahsa Amini should be alive today. Instead, the United States and the Iranian people mourn her. We call on the Iranian government to end its systemic persecution of women and to allow peaceful protest. #مهسا_امینی