



США пресекли деятельность российской бот-фермы из почти 1000 аккаунтов в Х

Министерство юстиции раскрыло тайную бот-ферму, контролируемую Россией в социальных сетях, заявив, что она состояла из 968 аккаунтов, многие из которых выдавали себя за американцев, и была направлена на распространение дезинформации на

Соединенные Штаты, а также другие страны, включая Польшу, Германию, Нидерланды, Испанию, Украину и Израиль.



В совместном совете по кибербезопасности, предупреждающем компании социальных сетей о пропагандистской кампании, говорится, что Россия использовала программное обеспечение скрытого искусственного интеллекта Meliorator для создания фиктивных онлайн-персон, чтобы помочь "России усилить разногласия и попытаться изменить общественное мнение".



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Эти аккаунты затем распространяли дезинформацию, и Министерство юстиции приводит в качестве примера один аккаунт, выдававший себя за избирателя США, который ответил на сообщение в социальных сетях о войне России в Украине от кандидата на федеральный пост видеороликом, в котором президент России Владимир Путин оправдывает свое вторжение.

