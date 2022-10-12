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США предоставят Украине системы ПВО максимально быстро
12.10.2022 20:20 Раиса Вовк

США предоставят Украине системы ПВО максимально быстро

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. 

"Системы будут предоставлены настолько быстро, насколько мы физически сможем их туда доставить. Поэтому, как я уже сказал ранее, мы сосредотачиваемся на этом, и мы предоставим имеющиеся у нас системы - которые есть у таких стран, как Германия", - сказал Остин.

Он также отметил, что США попытаются обеспечить дополнительные боеприпасы к существующим системам, которые уже используют ВСУ.

Напомним, 10 октября на фоне массированных вражеских ударов президент США Джо Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО.

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