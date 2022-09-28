



США поставят Украине 18 установок HIMARS

США предоставят Украине дополнительную помощь в размере 1,1 миллиарда долларов, включая финансирование еще 18 современных ракетных систем и другого оружия для противодействия беспилотникам, которые Россия использует против украинских войск.



Последний пакет предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует контракты на закупку оружия и снаряжения. И это доводит общую сумму помощи США Украине почти до 17 миллиардов долларов с момента прихода к власти администрации Байдена. Официальные лица предоставили подробности о пакете на условиях анонимности, поскольку он еще не был обнародован.



Пакет включает финансирование 18 ракетных комплексов High-Mobility Artillery Rocket System, или HIMARS, и боеприпасов к ним, а также 12 систем Titan, которые используются для противодействия дронам.



Также в пакете предусмотрено финансирование около 300 автомобилей, десятков грузовиков и прицепов для перевозки тяжелой техники, различных радаров, средств связи и наблюдения, а также другого снаряжения для солдат. Кроме того в пакет военной помощи входит оборудование для обнаружения взрывчатых веществ, а также технического обслуживания и обучения.

