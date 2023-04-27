



США планируют визит атомной подводной лодки в Южную Корею впервые с 80-х годов

Впервые с 1980-х годов атомная подводная лодка с баллистическими ракетами ВМС США посетит Южную Корею, чтобы продемонстрировать решимость Вашингтона защитить страну от нападения Северной Кореи.



О визите было объявлено в совместном заявлении во время саммита между президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем и президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в среду.



Поскольку американские подводные лодки полагаются на секретность и скрытность, чтобы обеспечить свое выживание и сохранить способность запускать ядерные ракеты во время войны, они редко делают публичные остановки в иностранных портах.



“Это может оказать огромное давление на Северную Корею, потому что обычно они не сообщают, где находятся эти подводные лодки”, — сказал Мун Гын Сик, капитан южнокорейской подводной лодки в отставке и командир эскадрильи.



Соединенные Штаты обязались развернуть больше так называемых “стратегических активов”, таких как авианосцы, подводные лодки и бомбардировщики дальнего действия, в Южной Корее, чтобы сдерживать Северную Корею, которая разработала более мощные ракеты, способные поражать цели от Южной Кореи до материковой части США.



Визит подводной лодки также рассматривается как способ успокоить Южную Корею и подавить разговоры в Сеуле о разработке отечественного ядерного оружия.



Никаких дополнительных подробностей о визите в Южную Корею предоставлено не было, но в заявлении говорится, что это будет свидетельством приверженности Соединенных Штатов “дальнейшему повышению регулярной видимости стратегических активов на Корейском полуострове”.



Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что этот визит будет частью более частых поездок на полуостров со стратегическими объектами, но что “не существует перспективы какого-либо регулярного размещения или базирования этих объектов и, конечно же, ядерного оружия” в Южной Корее.









