



США перестали передавать России информацию о ядерном оружии

С 1 июня США не передает России информацию, касающуюся ядерного оружия. Этими данными стороны обменивались в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.



Как сообщила пресс-служба Государственного департамента США, американские представители вводят ответные меры в ответ на действия России, которая приостановила участие в соглашении. Вашингтон предупредил Москву о своих намерениях.



В ведомстве пояснили, что это касается прекращения передачи России информации о статусе и местонахождении объектов. Они указаны в договоре. Под объектами подразумевается ракета и пусковые установки (ядерное оружие).



Россия перестала передавать такие данные еще 28 февраля 2023 года.



Не будет с 1 июня и содействие инспекциям на территории государства. США все же и дальше предоставляют информацию о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подлодках в соответствии с другими соглашениями. В то же время США отказываются от предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет на подлодках.



