



США передадут Чехии боевые и транспортные самолеты

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Соединенные Штаты передадут Чехии восемь вертолетов.



Об этом сообщает Politico.



Вашингтон передаст Чешской Республике шесть военных и два транспортных вертолета в дополнение к ранее заказанным 12 вертолетам. Техника должна поступить в 2023 году.



Посольство США в Праге подтвердило передачу вертолетов. Отмечается, что Чехия будет платить только за передачу техники и ее модернизацию.



"Вместе мы делаем наш альянс более сильным и способным поддержать Украину в ее борьбе за свободу!", - говорится в заявлении посольства.



