США передадут Чехии боевые и транспортные самолеты
Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Соединенные Штаты передадут Чехии восемь вертолетов.
Об этом сообщает Politico.
Вашингтон передаст Чешской Республике шесть военных и два транспортных вертолета в дополнение к ранее заказанным 12 вертолетам. Техника должна поступить в 2023 году.
Посольство США в Праге подтвердило передачу вертолетов. Отмечается, что Чехия будет платить только за передачу техники и ее модернизацию.
"Вместе мы делаем наш альянс более сильным и способным поддержать Украину в ее борьбе за свободу!", - говорится в заявлении посольства.
S potěšením potvrzujeme převod 6 vrtulníků AH-1Z a 2 vrtulníků UH-1Y do 🇨🇿 v rámci programu Excess Defense Articles. Díky němu bude 🇨🇿 platit pouze za modernizaci a transfer strojů. Společně činíme naši alianci výkonnější a více schopnou podporovat 🇺🇦 v jejím boji za svobodu! https://t.co/S8udwj4l8I— U.S. Embassy Prague 🇺🇸🇨🇿 (@USEmbassyPrague) August 18, 2022