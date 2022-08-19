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США передадут Чехии боевые и транспортные самолеты
19.08.2022 11:52 Ольга Белозерова

США передадут Чехии боевые и транспортные самолеты

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Соединенные Штаты передадут Чехии восемь вертолетов.

Об этом сообщает Politico.

Вашингтон передаст Чешской Республике шесть военных и два транспортных вертолета в дополнение к ранее заказанным 12 вертолетам. Техника должна поступить в 2023 году.

Посольство США в Праге подтвердило передачу вертолетов. Отмечается, что Чехия будет платить только за передачу техники и ее модернизацию.

"Вместе мы делаем наш альянс более сильным и способным поддержать Украину в ее борьбе за свободу!", - говорится в заявлении посольства. 

 

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