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США "отвергают ложные аналогии" в отношении Холокоста
17.08.2022 22:30 Ольга Белозерова

США "отвергают ложные аналогии" в отношении Холокоста

Представителя Госдепа США Неда Прайса попросили прокомментировать скандальное заявление председателя ПА Махмуда Аббаса, который обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" в отношении палестинцев. 

Как сообщает Times of Israel, в своем ответе Нед Прайс сослался на твит посланника США по борьбе с антисемитизмом Деборы Липштадт.

Липштадт написала, что заявление Аббаса "неприемлемо" и что "искажение Холокоста может иметь опасные последствия и разжигать антисемитизм". 

Прайс в свою очередь отметил, что США признают другое заявление Аббаса с разъяснениями, в котором он "подтвердил, что Холокост является самым гнусным преступлением в современной истории".

"Мы отвергаем любые попытки провести ложные аналогии или преуменьшить зверства Холокоста", - подчеркнул представитель Госдепа США. 

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