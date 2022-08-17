



США "отвергают ложные аналогии" в отношении Холокоста

Представителя Госдепа США Неда Прайса попросили прокомментировать скандальное заявление председателя ПА Махмуда Аббаса, который обвинил Израиль в совершении "50 Холокостов" в отношении палестинцев.



Как сообщает Times of Israel, в своем ответе Нед Прайс сослался на твит посланника США по борьбе с антисемитизмом Деборы Липштадт.



Липштадт написала, что заявление Аббаса "неприемлемо" и что "искажение Холокоста может иметь опасные последствия и разжигать антисемитизм".



Прайс в свою очередь отметил, что США признают другое заявление Аббаса с разъяснениями, в котором он "подтвердил, что Холокост является самым гнусным преступлением в современной истории".



"Мы отвергаем любые попытки провести ложные аналогии или преуменьшить зверства Холокоста", - подчеркнул представитель Госдепа США.