



США ограничат использование стратегических запасов нефти

Палата представителей США приняла в пятницу законопроект, ограничивающий возможность министра энергетики использовать стратегические запасы нефти без разработки планов по увеличению количества государственных земель, доступных для бурения нефтяных и газовых скважин.



Представители поддержали законопроект при поддержке только одного демократа. Президент Джо Байден наложит вето на закон, если он будет принят Конгрессом, заявил на этой неделе Белый дом. Ожидается, что законопроект столкнется с тяжелой борьбой в Сенате, который, в отличие от Палаты представителей, контролируется демократами.



Закон о стратегическом реагировании на добычу, или HR21, требует, чтобы министр энергетики США разработал план увеличения добычи нефти и газа на федеральных землях, в том числе на подводных землях на внешнем континентальном шельфе, прежде чем использовать стратегический запас нефти.



Республиканцы, поддерживающие законопроект, заявили, что администрация Байдена действовала безрассудно, продав 180 миллионов баррелей из резерва в прошлом году, или 1 миллион баррелей в день в течение шести месяцев, что стало самым большим уменьшением стратегических запасов за всю историю.



"Стратегические запасы энергоресурсов следует использовать только для решения реальных чрезвычайных ситуаций. Президент Байден превратил стратегический нефтяной резерв в политический инструмент, чтобы скрыть последствия своей дорогостоящей поспешной программы по защите окружающей среды", — заявила член Палаты представителей Кэти МакМоррис Роджерс.



Администрация Байдена, которая проводит агрессивную политику по сдерживанию изменения климата, поддерживая переход на "зеленую энергетику" и уменьшение использования ископаемого топлива, заявила, что продала нефть, чтобы противостоять ценам на бензин, которые выросли до 5 долларов за галлон и способствовали росту инфляции до самого высокого уровня за последние десятилетия.



Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила журналистам в Белом доме на этой неделе, что Байден "не позволит американскому народу страдать из-за отсталой повестки дня, которую продвигают республиканцы в Палате представителей".

