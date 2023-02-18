



США официально обвинили РФ в преступлениях против человечности

Администрация президента США Джо Байдена официально обвиняет Россию в преступлениях против человечности из-за ее вторжения в Украину.



Такое заявление 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности сделала вице-президент США Камалла Харрис.



Во время своего выступления она подчеркнула, что российские войска совершили широкомасштабные и системные нападения на гражданское население Украины.



"США официально определили, что Россия совершила преступления против человечности", - подчеркнула она.



По словам Харрис, она не питает иллюзий относительно того, что будет впереди. По ее словам, в Украине будет "еще больше черных дней" из-за войны.



"Последствия войны будут ощущаться странами близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов. Если Путин думает, что сможет подождать нашего отступления, то он сильно ошибается. Время не на его стороне", - добавила она.