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США официально обвинили РФ в преступлениях против человечности
18.02.2023 17:00 Алина Груднева

США официально обвинили РФ в преступлениях против человечности

Администрация президента США Джо Байдена официально обвиняет Россию в преступлениях против человечности из-за ее вторжения в Украину.

Такое заявление 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности сделала вице-президент США Камалла Харрис.

Во время своего выступления она подчеркнула, что российские войска совершили широкомасштабные и системные нападения на гражданское население Украины.

"США официально определили, что Россия совершила преступления против человечности", - подчеркнула она.

По словам Харрис, она не питает иллюзий относительно того, что будет впереди. По ее словам, в Украине будет "еще больше черных дней" из-за войны.

"Последствия войны будут ощущаться странами близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов. Если Путин думает, что сможет подождать нашего отступления, то он сильно ошибается. Время не на его стороне", - добавила она.

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