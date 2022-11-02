



США обвиняют Северную Корею в тайных поставках боеприпасов в Россию

Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в попытке скрыть поставки в Россию значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине, сообщает CNN, ссылаясь на недавно рассекреченные разведывательные данные.



Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.



Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки - вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое Россия приобрела у Ирана - является еще одним доказательством того, что арсеналы артиллерии Москвы серьезно уменьшились за восемь месяцев боевых действий.



Недавние разведывательные данные, свидетельствующие о том, что поставки продолжаются, появились примерно через два месяца после того, как разведка США заявила, что, по ее мнению, Россия находится в процессе покупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи.



"В сентябре КНДР публично отрицала, что намерена предоставлять боеприпасы России. Однако наша информация указывает на то, что КНДР тайно поставляет значительное количество артиллерийских снарядов для войны России в Украине, при этом запутывая истинное назначение поставок оружия, пытаясь создать впечатление, будто оно отправляется в страны Ближнего Востока или Северной Африки", - сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.



Официальные лица не предоставили доказательств в поддержку новых обвинений. Рассекреченные разведывательные данные также не содержат деталей о том, сколько оружия входит в состав поставок, или как оно будет оплачиваться.



"Мы будем продолжать следить за тем, будут ли эти поставки получены", - сказал Кирби.