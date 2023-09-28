



США обвинили в дискриминации палестинцев после решения о безвизе для Израиля

Комитет американо-арабских отношений против дискриминации ADC подал иск против Министерства национальной безопасности США, утверждая, что это решение одобряет дискриминацию палестинцев и американских арабов.



Генеральный директор комитета, Абду Айюб, заявил: "Требования программы освобождения от виз очевидны и однозначны. Правительство США обязано гарантировать равное обращение со всеми американцами."



Он также добавил, что "включение Израиля в программу освобождения будет рассматриваться как одобрение дискриминации палестинцев и американских арабов."



Это решение вызвало оживленные дебаты в обществе относительно равенства и справедливости в визовой политике США.

