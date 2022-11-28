



США обдумывают отправку дальнобойного оружия Украине

Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб, устанавливаемых на имеющиеся в наличии ракеты, что позволит Киеву нанести удар далеко в тыл России, пока Запад изо всех сил пытается удовлетворить спрос на дополнительные вооружения.



Военные запасы США и союзников сокращаются, а Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания войны. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из примерно полдюжины планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Америки, сообщили источники в отрасли.



GLSDB может быть доставлена ​​уже весной 2023 года, согласно документу, рассмотренному Reuters, и трем источникам, знакомым с планом. Он сочетает в себе бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26, которые стоят на вооружении США.



Дуг Буш, главный закупщик оружия армии США, заявил на прошлой неделе репортерам в Пентагоне, что армия также рассматривает возможность ускорения производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые в настоящее время производятся только на государственных предприятиях, разрешив их производство оборонным подрядчикам.



Вторжение в Украину увеличило спрос на оружие и боеприпасы американского производства, в то время как союзники США в Восточной Европе "делают много заказов" на ряд вооружений, которые они поставляют Украине, добавил Буш.



"Речь идет о том, чтобы получить большое количество по низкой цене", — сказал Том Карако, эксперт по вооружениям и безопасности в Центре стратегических и международных исследований. Он сказал, что сокращение запасов в США помогает объяснить стремление получить больше оружия сейчас, заявив, что запасы "становятся низкими по сравнению с уровнями, которые мы хотели бы иметь под рукой, и, конечно же, с уровнями, которые нам понадобятся для сдерживания конфликта с Китаем".



Карако также отметил, что после ухода США из Афганистана осталось много авиабомб. Они не могут быть просто использованы с украинскими самолетами, но "в сегодняшних условиях мы должны искать инновационные способы их преобразования в боевые возможности".



Хотя несколько единиц GLSDB уже изготовлено, существует множество логистических препятствий для официальных закупок. План Boeing требует отказа от раскрытия цены, освобождая подрядчика от тщательной проверки, которая гарантирует, что Пентагон получит наилучшую возможную сделку. Любая договоренность также потребует, чтобы по крайней мере шесть поставщиков ускорили поставки своих запчастей и услуг для быстрого производства оружия.



Представитель Boeing отказался от комментариев. Представитель Пентагона лейтенант-коммандер. Тим Горман отказался комментировать предоставление каких-либо "конкретных возможностей" Украине, но сказал, что США и их союзники "определяют и рассматривают наиболее подходящие системы", которые помогут Киеву.

Хотя Соединенные Штаты отклонили запросы на ракету ATACMS с дальностью 185 миль (297 км), дальность полета GLSDB в 94 мили (150 км) позволит Украине поразить ценные военные цели, которые были вне досягаемости, и поможет ей продолжать контратаки, обстреливая российский тыл.



GLSDB создается совместно SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N) и находится в разработке с 2019 года, задолго до вторжения, которое Россия называет "спецоперацией".



Согласно документу — предложению Boeing европейскому командованию США (EUCOM), которое курирует поставки оружия в Украину, — основные компоненты GLSDB будут поступать с текущих американских складов.



Ракетный двигатель M26 относительно распространен, а GBU-39 стоит около 40 000 долларов каждый, что делает готовый GLSDB недорогим, а его основные компоненты легкодоступными. Эти факторы позволяют выпускать оружие к началу 2023 года, хотя и с низкими темпами производства.



Согласно веб-сайту SAAB, GLSDB управляется с помощью GPS, может устранять некоторые электронные помехи, может использоваться в любых погодных условиях и может использоваться против бронированных машин. GBU-39, которая будет функционировать как боеголовка GLSDB, имеет небольшие складные крылья, которые позволяют ей планировать более 100 км при сбросе с самолета, и поражать цели размером до 3 футов в диаметре.

