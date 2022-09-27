



США не против использования западного оружия против новых "республик"

США не возражают против того, чтобы Украина применяла оружие Запада для возвращения территорий, которые могут войти в состав РФ после "референдумов". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



Также Блинкен заявил, что мир никогда не признает "Донецкую" и "Луганскую народные республики" ("ДНР" и "ЛНР"), а также Херсонскую и Запорожскую области частью России.



Как заявил чиновник, украинцы продолжат делать то, что им необходимо, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. "Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях", – подчеркнул госсекретарь США.



Отметим, что на Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей уже заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.