



США: мужчина поджег дома и стрелял по бегущим людям

В Хьюстоне, штат Техас, вооруженный мужчина поджег несколько жилых домов, а после стрелял по бегущим людям.



"Он поджег несколько жилых домов, подождал, пока эти жители выйдут, и открыл по ним огонь", - заявили в полиции.



По данным New York Post, три человека погибли, еще двое - получили ранения. Подозреваемый - мужчина в возрасте 40 лет, был смертельно ранен полицией.



Первой на место происшествия прибыла пожарная служба. Тогда мужчина, одетый во все черное, открыл огонь. Вскоре прибыл полицейский, обнаружил подозреваемого на стоянке через дорогу с дробовиком, и смертельно ранил его.



Предположительно, все жертвы были жителями дома. Их возраст колебался от 40 до 60 лет. В полиции считают, что подозреваемый тоже мог быть жить в одном из домов.



"Подозреваемый недавно был уведомлен о выселении. Он давно живет здесь, и это могло быть для него триггерной точкой", - заявил начальник полиции.