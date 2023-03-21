



США изучают способы страхования банковских вкладов в случае усиления кризиса

Американские чиновники изучают возможности временного расширения страхового покрытия Федеральной корпорации по страхованию депозитов на все вклады, чего добивается коалиция банков, утверждающая, что это необходимо для предотвращения потенциального финансового кризиса, пишет Bloomberg.



Сотрудники Министерства финансов изучают вопрос о том, имеют ли федеральные регулирующие органы достаточно чрезвычайных полномочий для временного страхования вкладов, превышающих текущий лимит в $250 000 для большинства счетов, без официального согласия Конгресса.



Власти пока не считают такой шаг необходимым, особенно после того, как в этом месяце регуляторы предприняли шаги, чтобы помочь банкам справиться с любыми требованиями о снятии средств. Тем не менее, они разрабатывают стратегию из соображений должной осмотрительности на случай ухудшения ситуации.



Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США готовы повторить действия, предпринятые недавно для защиты банковских вкладчиков, если под угрозой окажутся более мелкие кредиторы, хотя она не стала обсуждать возможность временного расширения страхования вкладов.



"Благодаря решительным действиям, предпринятым в последнее время, ситуация стабилизировалась, потоки депозитов улучшаются, и американцы могут быть уверены в безопасности своих вкладов", - говорится в заявлении представителя минфина.



Американская коалиция средних банков, в которую входят банки с активами до $100 млрд, призвала регуляторов отменить действующий лимит страхования вкладов. Организация выразила обеспокоенность тем, что в случае краха еще одного регионального кредитора больше вкладчиков переведут свои деньги в крупнейшие банки страны, независимо от устойчивости их более мелких конкурентов.