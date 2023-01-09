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США: Иран "может содействовать" военным преступлениям в Украине
09.01.2023 20:33 Ольга Белозерова

США: Иран "может содействовать" военным преступлениям в Украине

 В администрации Байдена заявили, что продажа Ираном беспилотников России для использования в продолжающемся вторжении в Украину означает, что Иран может "содействовать широкомасштабным военным преступлениям".

Такое заявление сделал советник по национальной безопасности Джейк Салливан во время беседы с журналистами, сообщает Times of Israel.

Салливан подчеркнул, что Иран решил "пойти по пути, по которому его оружие используется для убийства мирных жителей в Украине, и попытаться погрузить города в холод и тьму".

"С нашей точки зрения, это ставит Иран в такое положение, в котором он потенциально может способствовать широкомасштабным военным преступлениям", - сказал чиновник. 

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