



США и Япония укрепляют сотрудничество на фоне угрозы со стороны Китая

США и Япония объявили о расширении сотрудничества в сфере безопасности в Космосе.



Также было объявлено о развертывании более гибкого подразделения морской пехоты на территории Японии из-за угроз со стороны Китая.



В частности, США расширяют инициативы по защите японских спутников от атак. Кроме того, Япония будет оснащена ракетами большой дальности. В частности, Токио купит сотни крылатых ракет "Томагавк".



Помимо прочего, на Окинаве до 2025 года будет размещен прибрежный полк морской пехоты США численностью до 2200 человек, который оснастят противокорабельными ракетами для защиты японских островов.



Обе страны выступили с заявлением, в котором пообещали "модернизировать альянс, чтобы справиться со все более серьезной обстановкой в ​​области безопасности".