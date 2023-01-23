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США и Израиль начинают крупномасштабные военные учения
23.01.2023 19:35 Евгения Маркова

США и Израиль начинают крупномасштабные военные учения

CENTCOM сообщает, что Силы обороны Израиля и Центральное командование США начали совместные крупномасштабные учения в Израиле и над восточной частью Средиземного моря.

По данным CENTCOM, в учениях, получивших название Juniper Oak 2023, участвуют более 140 самолетов, 12 военно-морских кораблей и артиллерийские системы обеих стран.

"Эти учения укрепляют коллективную американо-израильскую готовность и улучшают оперативную совместимость обеих сил, тем самым способствуя региональной стабильности. Такие учения, как Juniper Oak, показывают, что функциональная совместимость и интеграция обеспечивают повышенную безопасность в регионе", — говорится в заявлении CENTCOM.

Генерал Майкл Курилла, командующий CENTCOM, говорит, что учения "повышают нашу способность реагировать на непредвиденные обстоятельства и подчеркивают нашу приверженность Ближнему Востоку".
 

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