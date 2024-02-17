



США готовят новую партию оружия для Израиля

Администрация Байдена готовится отправить Израилю оружие, которое пополнит его военный арсенал, несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня в Газе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших американских чиновников.



Согласно сообщению, предполагаемая поставка включает около тысячи бомб MK-82, взрыватели и комплекты наведения JDAM для повышения точности боеприпасов, а стоимость пакета оценивается в десятки миллионов долларов.



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Американский чиновник, которого цитирует газета, говорит, что предложение все еще находится на внутреннем рассмотрении администрации и может измениться, прежде чем будет отправлено на утверждение главам комитетов Конгресса.



В докладе также приводится оценка предложения посольством США в Иерусалиме, в которой говорится, что израильское правительство стремится "быстро приобрести эти предметы для защиты Израиля от сохраняющихся и возникающих региональных угроз".

