



США готовы объявить новый пакет помощи Украине более чем на $2 млрд, - Bloomberg

В пятницу, 9 июня, Пентагон объявит о долгосрочном пакете вооружений для Украины на сумму более 2 млрд долл. В него войдут ракеты для ПВО, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на представителей администрации.



Подчеркивается, что предстоящее объявление будет сделано, поскольку военные аналитики говорят о начале ожидаемого контрнаступления ВСУ.



Что же войдет в этот пакет. Выделенные в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) средства пойдут на приобретение ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.



По данным издания, одной из них является Patriot Advanced Capability Missile-3, или Pac-3, производимая Lockheed Martin Corp.

Другая - Guidance Enhanced Missile, или GEM-T, от производителя Raytheon Technologies Corp. Она обеспечивает улучшенную возможность поражать баллистические ракеты, крылатые ракеты или самолеты противника в дополнение к ракете PAC-3.



Инициатива USAI направлена на оплату контрактов со сроками поставки через несколько месяцев или даже лет для поддержки долгосрочных потребностей Украины в безопасности, напоминает РБК-Украина.



Напомним также, что в ноябре 2022 года США объявили о намерении поставок систем Hawk из собственных запасов, но они должны быть отремонтированы на средства USAI.



Что такое ПВО Hawk



Зенитноракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. На вооружение был принят в 1960 году.



Сам комплекс оценивается в 15 млн долл., а ракеты к нему - по 250 тыс. долл. за одну единицу.