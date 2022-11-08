



Фьючерсы на природный газ подскочили на 12% из-за грядущего похолодания

В понедельник, 7 ноября, фьючерсы на природный газ выросли на 12% более чем за месяц, поскольку инвесторы ожидают более высокий спрос, поскольку погода в США становится холоднее. Такие показатели оказались максимальными с середины сентября.



По данным Natural Gas Intelligence, декабрьские фьючерсные контракты на природный газ выросли на 12,8% до 7,22 долларов за MMBtu, а затем сократили рост до 7,7% до 6,96 долларов.



По данным Национальной метеорологической службы, ожидается снижение температуры на всем северо-востоке, включая Нью-Йорк и Массачусетс. Ожидаются сильные снегопады на западе США.



Инвесторы также внимательно следят за восстановлением работы завода по экспорту сжиженного природного газа Freeport в Техасе. Ожидалось, что Freeport LNG возобновит частичное обслуживание к середине ноября после неожиданной остановки 8 июня, вызванной взрывом трубопровода. По сообщению Reuters, выстроились в очередь судов, чтобы забрать СПГ из Freeport.