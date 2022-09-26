



США дают Украине на безопасность еще $457,5 млн

США дали обещание поддерживать Украину, они его выполняют. Стало известно о выделении Соединенными Штатами Армерики 457,5 млн долл. помощи. Они будут направлены работу правоохранительных органов.



Об этом написал государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter.



Он уточнил, что выделенные средства пойдут на помощь Украине в обеспечении безопасности гражданского населения.

