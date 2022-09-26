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США дают Украине на безопасность еще $457,5 млн | Фото: pixabay.com
26.09.2022 16:05 Mignews.ua

США дают Украине на безопасность еще $457,5 млн

США дали обещание поддерживать Украину, они его выполняют. Стало известно о выделении Соединенными Штатами Армерики 457,5 млн долл. помощи. Они будут направлены работу правоохранительных органов.

Об этом написал государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

Он уточнил, что выделенные средства пойдут на помощь Украине в обеспечении безопасности гражданского населения.
 


Напомним, ранее Блинкен заверил, что США будут укреплять свои позиции для достижения дипломатического решения за столом переговоров.

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