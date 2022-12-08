



США: Больной раком мальчик стал почетным офицером 53 управлений

11-летний больной раком мальчик был приведен к присяге в качестве почетного офицера полиции 53 различных полицейских управлений на церемонии, которая состоялась в Академии ФБР в Квантико в штате Вирджиния.



Об этом сообщает сайт Good Morning America.



Путь Деварджайе Ди Джея Дэниела к званию почетного офицера полиции начался несколько лет назад, рассказал его отец Теодис Дэниел.



Ди Джей, у которого четыре года назад была диагностирована анапластическая эпендимома, неизлечимый рак головного и спинного мозга, поставил перед собой цель после того, как трое полицейских помогли его семье.



Академия ФБР подтвердила, что в дополнение к награде со стороны полицейских управлений США 11-летний Ди Джей также был удостоен звания почетного полицейского Лондонской столичной полиции, что стало его первой международной наградой.



