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30.03.2023 21:40 Евгения Маркова

Спикер Палаты представителей США выступил в поддержку Нетаниягу

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выступил с заявлением в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выразив несогласие с позицией администрации Байдена в отношении планов израильского правительства по пересмотру судебной системы.

"Премьер-министр Нетаниягу — израильский патриот, государственный деятель и, самое главное, большой друг Соединенных Штатов Америки. В свободных обществах ведутся энергичные и открытые дебаты. Израиль не исключение. Я поддерживаю премьер-министра Нетаниягу, и Америка непоколебимо поддерживает сильную, динамичную демократию Израиля. Сейчас настало важное время для того, чтобы американцы объединились в поддержку нашей давней, взаимоуважительной и важной дружбы с Израилем", — говорит Маккарти.
 

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