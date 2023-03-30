



Спикер Палаты представителей США выступил в поддержку Нетаниягу

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выступил с заявлением в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выразив несогласие с позицией администрации Байдена в отношении планов израильского правительства по пересмотру судебной системы.



"Премьер-министр Нетаниягу — израильский патриот, государственный деятель и, самое главное, большой друг Соединенных Штатов Америки. В свободных обществах ведутся энергичные и открытые дебаты. Израиль не исключение. Я поддерживаю премьер-министра Нетаниягу, и Америка непоколебимо поддерживает сильную, динамичную демократию Израиля. Сейчас настало важное время для того, чтобы американцы объединились в поддержку нашей давней, взаимоуважительной и важной дружбы с Израилем", — говорит Маккарти.

