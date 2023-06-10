



Спикер Палаты представителей США: Обвинение Трампа разрушит нацию

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил в пятницу, что федеральное обвинение бывшего президента Дональда Трампа “разрушит нацию”. По его мнению, оно нарушает принцип равного правосудия по закону.



В интервью Fox News, Маккарти отметил, что другие государственные чиновники также обладали секретными документами, но им не предъявляются обвинения, как Трампу.



“Это разрушит нацию, потому что нарушает основу равной справедливости для всех. И мы не собираемся этого терпеть”, – сказал Маккарти.



Маккарти сообщил, что обсудил с председателем Судебного комитета Палаты представителей Джимом Джорданом (R-OH) и председателем Комитета по надзору Палаты представителей Джеймсом Комером действия для обеспечения “равного правосудия”. Он добавил, что Стивен Д'Антуоно, бывший помощник директора отделения ФБР в Вашингтоне дал показания перед Судебным комитетом и показал, что расследование было проведено ненадлежащим образом.



“Когда вы узнаете, как проводилось это расследование, вы увидите, что это решение Министерства юстиции ошибочно, что они отнеслись к президенту Трампу иначе, чем к другим, и так не должно быть”, – заявил Маккарти.



Комментарии Маккарти прозвучали после того, как стало известно об обвинительном заключении против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о секретных документах. Согласно обвинительному акту, Трампу предъявлено 37 пунктов обвинения, в том числе 31 пункт умышленного хранения информации о национальной обороне.