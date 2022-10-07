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Спасались от мобилизации: двое россиян приплыли из Чукотки в США
07.10.2022 18:10 Ольга Белозерова

Спасались от мобилизации: двое россиян приплыли из Чукотки в США

Двое российских граждан приплыли на Аляску на небольшой лодке и попросили убежища в США. 

Как сообщает "Голос Америки", жители деревни Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска обнаружили у берега двух мужчин на небольшой лодке. Мужчины рассказали, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, и пояснили, что скрываются от призыва. 

Сенаторы штата Аляска подтвердили информацию о прибытии двух россиян.

Дэн Салливан отметил, что это происшествие показывает, что "российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины". 

 

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