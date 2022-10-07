



Спасались от мобилизации: двое россиян приплыли из Чукотки в США

Двое российских граждан приплыли на Аляску на небольшой лодке и попросили убежища в США.



Как сообщает "Голос Америки", жители деревни Гамбелл на острове Святого Лаврентия в штате Аляска обнаружили у берега двух мужчин на небольшой лодке. Мужчины рассказали, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, и пояснили, что скрываются от призыва.



Сенаторы штата Аляска подтвердили информацию о прибытии двух россиян.



Дэн Салливан отметил, что это происшествие показывает, что "российский народ не хочет вести путинскую агрессивную войну против Украины".



