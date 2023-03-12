



Сотни людей в Нью-Йорке протестуют против израильской судебной реформы

Митинг в парке Вашингтон-сквер, по-видимому, стал самым масштабным в Нью-Йорке с тех пор, как более двух месяцев назад правительство объявило о своих планах пересмотра судебной системы.



Протестующие несут израильские флаги и держат плакаты с надписями "Нет демократии, нет будущего", "Руки прочь от израильской демократии" и "Министр преступности".



Выступающие призывают толпу принять меры против планов правительства, посещая демонстрации, связываясь с законодателями и предпринимая другие действия. Толпа улюлюкает и скандирует "позор" на иврите при упоминании Нетаниягу и Смотрича.



Выступающие выражают солидарность с массовыми протестами, происходящими в Израиле.



"Дело не в правых и левых; речь идет о демократии против автократии. Мы наблюдаем, как демократия борется за свою жизнь", — говорит Джереми Левин, бывший генеральный директор Teva.