



Соединенные Штаты ужесточили санкции против России

Министерство финансов США 15 сентября обнародовало пресс-релиз о введении Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) санкций против 22 физических и 2 юридических лиц за деятельность, связанную с поддержкой России во время ее вторжения в Украину



Сегодняшние санкции были введены Министерством финансов США совместно с Министерством торговли США, которое ввело дополнительные меры по экспортному контролю, и Государственным департаментом, который ввел санкции против оборонного и высокотехнологичного секторов страны-агрессора, а также против российских прокси.



Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что «Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры для привлечения России к ответственности за ее военные преступления, зверства и агрессию.



Под санкции Министерства финансов США попали:

представители финансового сектора России, а именно Комлев В.В., руководитель «НСПК», управляющей национальной сетью платежных карт «Мир»; Жидков В.А., председатель правления АО «Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), центральный депозитарий ценных бумаг России; Астанин Е.В., председатель правления АО «Небанковская кредитная организация «Центральный контрагент «Национальный расчетный центр» и Мельников А.Г., генеральный директор российского Агентства по страхованию вкладов;

российский чиновник, причастный к депортации украинских детей - Львова-Белова Н.А., уполномоченный президентом России по правам ребенка;

Рамзан Кадыров, 7 представителей его семьи и 1 юридическое лицо (компания Firdaws), аффилированное с ними;

неонацистская организация Русич и 2 ее руководителя;

российские прокси на временно оккупированных территориях – 7 физических лиц.

OFAC также наложила запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или снабжение американскими физическими и юридическими лицами квантовых вычислительных услуг любому лицу, находящемуся в российской федерации.Министерство торговли США ввело дополнительный экспортный контроль в Россию и Беларусь компьютерного оборудования, программного обеспечения и технологий квантовых вычислений. Госдепартамент ввел санкции против российских компаний, вовлеченных в осуществление квантовых вычислений и поддерживающих российскую военную машину.