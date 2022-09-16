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Соединенные Штаты ужесточили санкции против России
16.09.2022 08:39 Раиса Вовк

Соединенные Штаты ужесточили санкции против России

Министерство финансов США 15 сентября обнародовало пресс-релиз о введении Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) санкций против 22 физических и 2 юридических лиц за деятельность, связанную с поддержкой России во время ее вторжения в Украину

Сегодняшние санкции были введены Министерством финансов США совместно с Министерством торговли США, которое ввело дополнительные меры по экспортному контролю, и Государственным департаментом, который ввел санкции против оборонного и высокотехнологичного секторов страны-агрессора, а также против российских прокси.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что «Соединенные Штаты будут продолжать принимать решительные меры для привлечения России к ответственности за ее военные преступления, зверства и агрессию.

Под санкции Министерства финансов США попали:

  • представители финансового сектора России, а именно Комлев В.В., руководитель «НСПК», управляющей национальной сетью платежных карт «Мир»; Жидков В.А., председатель правления АО «Небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), центральный депозитарий ценных бумаг России; Астанин Е.В., председатель правления АО «Небанковская кредитная организация «Центральный контрагент «Национальный расчетный центр» и Мельников А.Г., генеральный директор российского Агентства по страхованию вкладов;
  • российский чиновник, причастный к депортации украинских детей - Львова-Белова Н.А., уполномоченный президентом России по правам ребенка;
  • Рамзан Кадыров, 7 представителей его семьи и 1 юридическое лицо (компания Firdaws), аффилированное с ними;
  • неонацистская организация Русич и 2 ее руководителя;
  • российские прокси на временно оккупированных территориях – 7 физических лиц.
OFAC также наложила запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или снабжение американскими физическими и юридическими лицами квантовых вычислительных услуг любому лицу, находящемуся в российской федерации.

Министерство торговли США ввело дополнительный экспортный контроль в Россию и Беларусь компьютерного оборудования, программного обеспечения и технологий квантовых вычислений. Госдепартамент ввел санкции против российских компаний, вовлеченных в осуществление квантовых вычислений и поддерживающих российскую военную машину.

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