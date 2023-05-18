



СМИ: США не разрешают пилотам ВСУ обучаться на F-16 в Европе

В четверг мировые СМИ облетела новость о том, что Соединенные Штаты Америки не разрешают начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность нескольких стран провести такие тренировки.



Такую сенсационную информацию опубликовал The New York Times, ссылаясь на украинского чиновника. Правда, имя его не указано. Однако он якобы отметил, что без разрешения США украинских пилотов могут только ознакомить с техническим языком и провести тактические уроки. Пробные полеты на F-16 невозможны.



По данным издания, администрация Байдена, которая должна одобрить передачу любых самолетов американского производства, по-прежнему не уверена, что Украине нужны дорогостоящие истребители.



Высокопоставленный чиновник из США заявил, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины. Вместо этого администрация США собирается сконцентрироваться на поставке других вооружений.



В то же время он не исключил, что администрация Байдена может разрешить европейским странам передать свои F-16 Украине.



К слову, издание Politico, ссылаясь на собеседника непосредственно из Пентагона, сообщило о том, что представители Министерства обороны США в общем-то не против передачи истребителей F-16 Украине.



Напомним также, что 17 мая премьер-министры Великобритании и Нидерландов по итогам встречи на полях саммита Совета Европы в Рейкьявике договорились возглавить "коалицию истребителей" для предоставления Украине F-16.



В вечернем обращении во вторник Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Великобритания и Нидерланды, а также Франция присоединились к так называемой "коалиции истребителей".



В то же время 17 мая министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в среду заявил, что в международных переговорах о возможной поставке истребителей F-16 в Украину нет прогресса.