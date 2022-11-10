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СМИ: Администрация Байдена отказалась передать Украине новейшие дроны
10.11.2022 07:44 Раиса Вовк

СМИ: Администрация Байдена отказалась передать Украине новейшие дроны

Штаты не будут передавать Украине новейшие дроны большого радиуса действия, чтобы "не побудить Россию к эскалации насилия". Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Администрация Байдена не будет предоставлять Украине новейшие дроны, несмотря на просьбу Киева и двухпартийной группы членов Конгресса. Это демонстрирует ограничения на типы вооружения, которое Вашингтон может предоставить для обороны Украины", - говорится в материале.

Отмечается, что Украина попросила США предоставить дроны Gray Eagle MQ-1C еще несколько месяцев назад.

"Пентагон отказал в удовлетворении этого запроса, учитывая обеспокоенность, что предоставление этих дронов может привести к эскалации конфликта и продемонстрирует москве, что США предоставляют вооружение, способное поражать цели на территории РФ", - утверждает WSJ со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Американская сторона выражала также обеспокоенность относительно возможного похищения технологий в случае сбития дронов, однако этот аргумент не был ключевым.

WSJ добавляет, что 17 членов Конгресса от обеих партий еще в августе призвали Администрацию США предоставить Украине эти дроны, способные находиться в небе более 24 часов. 

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