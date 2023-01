Смертоносный торнадо обрушился на юг США: жертвы, раненые и разрушения

На юг США обрушился смертоносный торнадо, жертвами которого стали минимум семь человек в Джорджии и Алабаме.



По данным АР, местные власти сообщают, что смерч повредил здания и автомобили на улицах исторического центра города Селма.



Here's a video Selma, Alabama resident Bailey Harris sent me from the historic district in town after tornado damage. The white building is Sturdivant Hall. #selma pic.twitter.com/MQtoGIT2Oj — Ruth Serven Smith (@RuthServenSmith) January 13, 2023

1st time hearing a tornado siren. I didn’t know what was going on. 😂😂😂#Georgia#Tornadosiren pic.twitter.com/5zQzpZWxqn — Ki (@Ki_Eccentric) January 13, 2023

SELMA, Alabama (AP) — 'Dangerous' tornado slams Selma, Alabama, as giant storm system blows across the South.pic.twitter.com/Q4Mh7KidBB — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 12, 2023

Масштабы ущерба будут оценены позже. Продолжаются поиски пострадавших и жертв. По словам главы департамента по чрезвычайным ситуациям округа Отауга в Алабаме Эрни Баггетта, было зарегистрировано шесть смертей в 66 км к северо-востоку от Селмы.Из-за торнадо около 40 домов были повреждены или полностью разрушены. Торнадо проложил широкий путь через центр Селмы, где рухнули дома, были вырваны с корнем деревья, машины опрокинуты на бок, а линии электропередач порвались. Над городом поднялись клубы густого черного дыма.Минимум 12 человек получили тяжелые ранения. Спасатели доставили пострадавших в больницы. Сотрудники экстренных служб разбирают поваленные деревья в поисках оказавшихся в ловушках людей, которым может понадобиться помощь.По словам коронера округа Баттс, штат Джорджия, Лейси Прю, в Джексоне один человек погиб, когда на его автомобиль упало дерево. В том же округе, из-за мощного ветра товарный поезд сошел с рельсов.В Гриффине, к югу от Атланты, несколько человек оказались в ловушке внутри жилого комплекса после того, как на него упали деревья. С магазина Hobby Lobby сорвало полкрыши. В другом месте удалось спасти мужчину, который был в течение несколько часов зажат из-за дерева, рухнувшего на его дом. В городе был введен комендантский час с 22:00 четверга до 6:00 пятницы.В четверг по всей стране от Национальной службы погоды США поступило 33 сообщения о торнадо. Предупреждения об опасности были сделаны также в Миссисипи, Теннесси, Кентукки, Южной и Северной Каролине. Сообщения о торнадо в этих местах пока что не было подтверждены.