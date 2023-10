Скандал в Конгрессе: Демократ поднял пожарную тревогу перед важным голосованием

Представитель Демократической партии США Джамаал Боуман столкнулся с расследованием утром 1 октября после того, как поднял пожарную тревогу в комплексе Капитолия, когда его партия пыталась отсрочить ключевое голосование, вызвав эвакуацию офиса Конгресса.



На фото, опубликованном полицией в субботу, показан конгрессмен, активирующий пожарную сигнализацию возле выхода в здание, где размещаются офисы Конгресса. Полиция заявила, что расследуют инцидент совместно с Комитетом Палаты представителей.



Боуман признал, что поднял пожарную тревогу, о чем он “сожалеет”, но отрицает, что сделал это, чтобы “сорвать голосование”, как утверждают республиканцы.



Конгресс собирался проголосовать по двухпартийному законопроекту, чтобы оставить правительство открытым в течение 45 дней и избежать шаутдауна. В конечном итоге законопроект был принят почти единогласно демократами, но в данный момент демократы пытались выиграть время, чтобы прочитать законопроект, который только что обнародовал спикер республиканской партии Кевин Маккарти.



"Сегодня, когда я спешил проголосовать, я пришел к двери, которая обычно открыта, но была закрыта”, – написал Боуман в твите. “Мне стыдно признать, что я включил пожарную сигнализацию, ошибочно думая, что она откроет дверь. Я сожалею об этом и искренне извиняюсь за любую путаницу, которую это вызвало".



Республиканцы призвали оскандалившегося конгрессмена уйти в отставку.



