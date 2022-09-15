



Штурм Капитолия: осужден бунтовщик, носивший худи с надписью "Лагерь Освенцим"

Житель Вирджинии, штурмовавший Капитолий в антисемитской толстовке с надписью "Лагерь Освенцим" поверх футболки с нацистской тематикой, приговорен к 75 дням тюремного заключения.

Осужденным оказался 57-летний Роберт Кейт Пакер.

Окружной судья Карл Николс отметил, что на толстовке было написано "невероятно оскорбительное" сообщение.

На ней был изображен череп над словами "Лагерь Освенцим". На обороте надпись гласила: "Персонал".

По словам помощника прокурора США Моны Ферст, она узнала, что подсудимый также носил футболку с надписью SS.