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Штурм Капитолия: осужден бунтовщик, носивший худи с надписью "Лагерь Освенцим"
15.09.2022 22:20 Алина Груднева

Штурм Капитолия: осужден бунтовщик, носивший худи с надписью "Лагерь Освенцим"

Житель Вирджинии, штурмовавший Капитолий в антисемитской толстовке с надписью "Лагерь Освенцим" поверх футболки с нацистской тематикой, приговорен к 75 дням тюремного заключения.

 
Осужденным оказался 57-летний Роберт Кейт Пакер.
 
Окружной судья Карл Николс отметил, что на толстовке было написано "невероятно оскорбительное" сообщение.
 
На ней был изображен череп над словами "Лагерь Освенцим". На обороте надпись гласила: "Персонал". 
 
По словам помощника прокурора США Моны Ферст, она узнала, что подсудимый также носил футболку с надписью SS.

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