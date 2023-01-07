Новости » Новости США
Штурм Капитолия: на Трампа подали в суд
07.01.2023 20:05 Алина Груднева

Штурм Капитолия: на Трампа подали в суд

На бывшего президента США Дональда Трампа подали иск в суд в связи со смертью полицейского во время штурма Капитолия.

Об этом сообщает The New York Times.

Истец Сандра Гарза потребовала от Трампа и еще двух обвиняемых, Джорджа Таниоса и Джулиана Эли Хатера, выплатить возмещение в размере 10 млн долларов.

"Ужасные события 6 января 2021 года, включая трагическую, противоправную смерть офицера Сикника, были прямым и предсказуемым следствием противоправных действий ответчиков. Ответчики несут ответственность за последовавшие за этим травмы и разрушения", - сказано в ее заявлении.

По данным издания, полицейский скончался на следующий день после нападения. По версии судмедэксперта, он умер "по естественным причинам".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы