



Сенаторы хотят знать: как отправить в Украину F-16, – СМИ

Как отправить самолеты F-16 в Украину – ответа на этот вопрос потребовали от Пентагона группа сенаторов от обеих партий.



По информации издания Politico, сенаторы написали, что российская агрессия против Украины сейчас находится на критическом этапе, поэтому важно усилить обороноспособность украинских военных. В связи с этим группа сенаторов от обеих партий требует от Пентагона дополнительной информации о том, что потребуется, чтобы отправить самолеты F-16 в Украину.



Так, в письме к министру обороны США Ллойду Остину группа из восьми сенаторов требует предоставить информацию о необходимости тех или иных действий для решения вопроса об отправке F-16 в Украину, поскольку высшие должностные лица администрации президента, начиная от Джо Байдена, отвечали отказом на призывы обеих партий отправить истребители американского производства украинцам.



Война между Россией и Украиной "сейчас находится на критическом этапе", написали сенаторы, утверждая, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы продолжается второй год.



"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что Соединенным Штатам необходимо тщательно подумать о предоставлении Украине самолетов F-16», это может изменить правила игры на поле боя ", – написали сенаторы.



Сенаторы попросили главу Пентагона предоставить им до конца недели оценки ряда факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.



В частности, сенаторы в письме спросили, насколько высоко украинские чиновники ставят истребители, когда посылают запросы на вооружение, и какие самолеты можно передать F-16 в случае одобрения – только что изготовленные или из имеющихся запасов. Они также спросили оценку военных по поводу влияния F-16 на войну и как быстро украинских пилотов можно будет научить летать на самолетах.



Сенаторы поздравили сообщения о том, что два украинских пилота прибыли в США для оценки навыков истребителей на базе национальной гвардии Моррис в Тусоне, в родном штате Келли, что они назвали "критически важным шагом в оценке" их готовности летать на F-16.



Под письмом также подписались демократы Темми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Виргинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски из Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.



Двухпартийные усилия убедить администрацию Байдена отправить F-16 или содействовать отправке их в Украину другим странам были подкреплены оценками генерала Кристофера Каволи, главного командующего США и НАТО в Европе. В прошлом месяце Каволи сказал законодателям на Мюнхенской конференции по безопасности, что отправка современного оружия, включая F-16 и ракеты большой дальности, может помочь укрепить оборону Украины.



Но высокопоставленные гражданские чиновники, включая Байдена и советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, говорят, что истребители не являются неотложной потребностью в поле боя по сравнению с другими средствами.



Руководитель Пентагона по политике Колин Кал также защитил позицию администрации, заявив в прошлом месяце Комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил, что самые оптимистичные сроки поставки старых F-16 составляют примерно 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может длиться от трех до шести лет.



"Это приоритет для украинцев, но это не один из трех их главных приоритетов, их главные приоритеты – это системы противовоздушной обороны, артиллерия, а также бронетехника", – сказал Кал.



По данным СМИ, США проверяют навыки украинских пилотов для возможного обучения на F-16, напоминает ТСН. Кроме того, конгрессмен США Майкл Макколл, глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам, во время визита в столицу Украины заявил, что в Вашингтоне смещается импульс в сторону отправки ракет дальнего радиуса действия и истребителей, которых хочет Киев, поскольку он борется с вторжением России.